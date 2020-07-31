Her 10 elektrikli araca bir şarj noktası

31 Temmuz 2020

Mehmet KARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de 2030 yılına kadar her 10 elektrikli araca 1 şarj noktası olacak şekilde bir altyapı hazırlanacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli elektrikli otomobilin şarj altyapısının kurulması için hazırlıklara başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda bir araya gelen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, ülke genelinde kurulacak şarj istasyonlarının yol haritasını masaya yatırdı.

Mevzuat hazırlıkları başladı

Toplantıda şarj istasyonlarının kurulumunda teknik ve idari hususların yanı sıra şarj yönetimi ve donanım standartlarının oluşturulması üzerinde de duruldu. Bu konuda gerekli mevzuat düzenlemeleri, fiyatlandırma, yavaş ve hızlı şarj gereksinimleri, ulusal projeksiyon ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

250 bin adet şarj noktası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de her bin kişiye 155 araç düştüğünü belirterek, “2030 yılına geldiğimizde 1.0-2.5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız” dedi.

Şarj altyapısı için çalışma grubu

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, şarj alt yapısının, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli aracı piyasaya çıkmadan önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Türkiye’nin enerjisini Türkiye’nin otomobiliyle buluşturacakları ifadesini kullanan Enerji Baranı Fatih Dönmez, konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu da bildirdi.

Akıllı sistemler de enerji tüketicisi

Dünyada dijitalleşmenin artmasıyla elektriğin öneminin daha da arttığını belirten Enerji Bakanı Fatih Dönmez şöyle dedi:

“Akıllı sistemler, yapay zekâ ve depolama gibi teknolojilerle enerjide ciddi bir değişim yaşıyoruz. Bugün elektriği sadece klasik anlamda tüketici dediğimiz kişi ya da kurumlar tüketmiyor. Tüketici kavramı insan yerine artık ‘nesneleri’ ve ‘nesnelerin interneti’ tabanlı bir enerji talebini de oyuncu yapıyor. Günümüzün oyuncuları artık TOGG örneğinde de olduğu gibi cansız nesneler ve yapay zekâ yazılımları da olabiliyor. TOGG’un her türlü yapay zeka temelli teknolojiyle eşleşecek ve onları yönlendirecek olması bunun en güzel örneklerinden birisi” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin enerjideki dönüşüme hem yakıt temelli hem de teknoloji temelli adımlar atarak hazırlandığını söyledi. Enerji politikalarını hem üretim-tüketim hem de teknoloji açısından eşgüdüm halinde yürüttüklerini vurgulayan Bakan Dönmez, “Enerji portföyümüzde yerli ve yenilenebilir enerjinin payını artırarak hem Türkiye’nin enerjisini yeniliyor hem de konjonktürel gelişmelere karşı daha dirençli bir altyapı oluşturuyoruz. Öte yandan dijitalleşmenin artmasıyla birlikte her türlü gelişmeyi enerji teknolojilerine aktarıyoruz. Yerli otomobille ilgili de bu anlamda gereken bütün süreçleri bir araya getirmek için diğer Bakanlıklarımızla da koordineli olarak çalışıyoruz.”