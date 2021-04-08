Hidrojen yeni ihracat kalemi

Mehmet KARA

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm dünyada altertanif enerji kaynakları üzerine yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürütüldüğüne dikkat çekerek hidrojenin de bunlar arasında başı çektiğini vurguladı. Uzmanların hidrojeni “geleceğin enerji taşıyıcısı” olarak nitelendirdiğini kaydeden Bakan dönmez “Öyle anlaşılıyor ki hidrojenin adını gelecekte çok daha fazla duymaya başlayacağız” dedi.

Hidrojenin çok önemli bir enerji kaynağı olduğunun altını çizen Dönmez, “Mesela bizim yıldızımız güneş, yüzde 90’ın üzerinde hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Herhalde evrende bundan daha fazla bir enerji kaynağı henüz bilmiyoruz. Diğer yıldızlarda da olanlar hidrojen ve helyum üzerinde dönüyor. Biz de bu süreçte temkinli fakat istekli ve azimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüreceğiz” diye, konuştu. ayrıştırmamız gerekiyor. Türkiye’nin yerli kaynaklarını sayarken artık hidrojeni de bunlar arasına koymamız gerekiyor” dedi.

Harmanlama esaslı strateji

Avrupa’nın son dönemde hidrojen çalışmalarını yoğunlaştırmaya çalıştırdığı anlatan Bakan Dönmez, Türkiye’nin hidrojen konusundaki stratejisinin temelinde blending (harmanlama), yani mevcut doğalgaz şebekesine hidrojen karıştırmanın yer aldığını anlattı. Dönmez şöyle dedi: “Türkiye’nin doğalgaz altyapısı çok yeni. Hidojen için bu şebekeyi kullanmak bir yerde, milli servetin de korunmasını ve daha verimli kullanılmasını sağlamak demektir. Ayrı ayrı yerlerde kısa orta mesafe hidrojen hatları kurulması düşünülebilir. Ama referans senaryomuz mevcut gaz sisteminin aşamalı ve öğrenilen bir süreçle hidrojen karışımları ile işletilmesi.”

Hidrojen yeni ihraç malı

Enerji Bakanı Dönmez, elektroliz yoluyla sudan elde edilen hidrojeni özellikle yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi amaçladıklarının da altını çizdi “Çünkü elektroliz yaparken elektrik enerjisine ihtiyacımız var” dedi. Fatih Dönmez “Yeşil hidrojen konusunda birçok yabancı şirket ve kurum Türkiye’nin ihracat potansiyeline büyük ilgi gösteriyor. Bizler de yeşil hidrojene dair ihracat potansiyellerimizi çalışmaya başladık. Avrupa’ya ihracat imkanlarını değerlendiriyoruz. İnşallah bu da yeni bir ticaret ihracat kapımız olur” diye konuştu.

Türkiye'nin hidrojen stratejisi açıklanacak

Bu yıl içinde “Türkiye’nin Hidrojen Stratejisi”ni yayınlayacaklarını açıklayan Dönmez şöyle dedi: “Beklentimiz bu stratejinin tüm adımlarının ayrıntılı bir şekilde tartışılarak olgunlaştırılması. Dinleyeceğiz, ortak aklı oluşturacağız, (arkadaşlar yol haritamız budur) deyip paylaşacağız ve tüm sektörel paydaşlarla birlikte yürüyeceğiz. Konuşarak tartışarak müzakere ederek hatalarımızdan ders çıkararak ama en önemlisi pozitif bir gündemle, eylemle ilerleyerek bu işi nihayete erdireceğimize inanıyorum.”

Karışım testleri umut verici

Bakan Fatih Dönmez, GAZBİR-GAZMER tarafından Konya’da kurulan Temiz Enerji Merkezi Laboratuvarı’nda test amaçlı olarak yüzde 5, 10, 15 ve 20’ye kadar hidrojen ile yine yüzde 95 ve yüzde 80’e kadar doğalgaz karışımı sağlanarak testler yapıldığını hatırlattı. Elde edilen karışımların çeşitli cihazlarda yakılıp test edildiğini anlatan Dönmez, “İlk sonuçlar da pozitif ve bu çalışmaları başarıyla sonuçlandırma adına sonraki aşamalar için bize büyük cesaret verdi” diye konuştu.

Dizel yerine hidrojenli trenler yolda

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de taşımacılık alanında daha çok LNG ve CNG kamyonlarının görüldüğünü hatırlatarak “Bizim hidrojene en çok şans verdiğimiz alan yine raylı sistemler. Yani trenler ve ağır taşımacılık alanları. Bu konuyla ilgili büyük tren üreticilerinin de dizel trenleri hidrojenliye çevirme fikirlerini görüyoruz. Bunu da gündemimizde tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yerli kömür ile hidrojen üretilecek

Türkiye’de halen doğal gazdan üretilmiş gri hidrojenin rafinerilerde kullanıldığını belirten Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Bizim için bunun yerli kaynaklardan üretilmesi önemli. Yani hidrojen üretimi için yerli kömürümüzü tercih edeceğiz” dedi.