Hitachi, 28 milyar dolarlık projeyi durdurdu

17 Ocak 2019

Japon şirketi Hitachi, Avrupa Birliği'nden çıkma planları altüst olan İngiltere'de inşa edeceği nükleer enerji santrali projesini dondurmaya karar verdi.

Galler bölgesinde bulunan Anglesey'de kurulacak 3 trilyon yen (28 milyar dolar) maliyetli Horizon Nükleer Santrali'nin İngiltere'nin enerji ihtiyacının yüzde 6'sını karşılaması bekleniyordu.

Hitachi bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Özel bir şirket olarak, ekonomik düşüncelerle projeyi dondurma kararı aldık" dedi ve hesaplarında 300 milyar yen değer kaybı gösterileceğini bildirdi.

Açıklamada, "Nükleer santrallerin inşası ve işletmesiyle ilgili olarak finansal bir yapı geliştirmek için zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor" ifadesine yer verildi.

Nükleere yatırım kararlılığı devam ediyor

Hitachi, yatırımcıların kaygılarını giderebilmek için İngiliz hükümetinden finansal desteğini artırmasını istemişti ancak yaklaşan Brexit dolayısıyla hükümetin bu gibi planları derleme imkanları kısıtlı kaldı.

Konuya yakın kaynaklar, Hitachi'nin bir grup Japon yatırımcı ve İngiliz hükümetinin projede, ayrı ayrı üçte bir hisse satın alacağını umduğunu söylediler. Projenin üçte ikisi hisse satışı, üçte biri de krediyle finanse edilecekti.

İngiliz hükümeti ise, Hitachi ile yapılan görüşmelere rağmen bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Hükümet için odak noktasının maliyetlerin düşürülmesi olduğu belirtilen açıklamada ayrıca, nükleer sektöre yatırım kararlılığın devam ettiği ve ilerideki projeler için finansman modellerinin gözden geçirilmekte olduğu kaydedildi.

Kaynak: Reuters