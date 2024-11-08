Hizmet ve ticaret sektörleri geçen yıl 503 bin 682 terajul enerji tüketti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'e ilişkin hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

İlk kez yayımlanan bültene göre, kamu sektörü de dahil olmak üzere hizmet ve ticaret alt sektörlerinde 2023'te 503 bin 682 terajul enerji tüketildi.

Alt sektörlerde tüketimdeki en büyük payı yüzde 34,4 ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" aldı. Bu sektörü, yüzde 18,7 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" ve yüzde 9,9 ile "su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri" takip etti.

Hizmet ve ticaret sektörlerinde enerji kaynaklarının payları yüzde 56,2 ile elektrik, yüzde 29,2 ile doğal gaz ve yüzde 6,7 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 67,2 ile yine elektrik oldu. Bunu, yüzde 21,4 ile doğal gaz, yüzde 6,7 ile petrol izledi.

Araştırma sonuçlarına göre, veri merkezlerinde geçen yıl tüketilen elektrik miktarı 587 gigavatsaat oldu.

Bu araştırma, örnekleme yöntemiyle seçilen ve sektörün tümünü temsil edecek 15 bin 697 girişime uygulanan bilgisayar destekli web görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirildi.