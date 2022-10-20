Hollanda, TürkAkım ihracat lisansını geri verdi
Hollanda, TürkAkım boru hattının işletmecisi olan şirkete yeniden ihracat lisansı verdi.
Reuters
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Hollanda, Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattının işletmecisi olan South Stream BV şirketine yeniden ihracat lisansı verdi.
Açıklama South Stream BV tarafından dün akşam yapıldı.
Hollanda'daki yetkili kurum eylül sonunda şirketin ihracat lisansını iptal etmiş, şirket lisansın yenilenmesini talep etmiş ve iptalin gaz sevkiyatı için sorun yaratmadığını açıklamıştı.