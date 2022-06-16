HSA Enerji emin adımlarla büyümeye devam ediyor

Manisa OSB’de yer alan HSA Enerji’nin güneş paneli fabrikası 1 Eylül 2021 yılında seri üretime başlamıştı. İlk fazı 250 MW/yıl olarak faaliyete geçen fabrika Haziran 2022’de kapasitesini iki katına çıkartarak 500 MW/yıl olarak üretimine devam edecek. Kapasite artışı aynı fabrika içerisinde gerçekleşecek olup fabrika tek üretim hattı ile 500 MW üretim gerçekleştirecek.

“Artan taleplere çözüm sunuyoruz”

HSA Enerji Satış ve Pazarlama Direktörü Mehmet Aybaş bu kapasite artışı hakkında “Ulusal ölçekte geniş üretim kapasitesine sahip olan, güneş enerji sektöründe kalitesi ve teknolojisi ile öne çıkan HSA Enerji, ürettiği Mavi Çam Güneş Panelleri ve JA Solar panellerini daha fazla güneş enerji santrali çözümlerine sunmak için mevcut kapasitesini arttırdı. Bu bağlamda da mevcut kapasite artışımıza ilave olarak ikinci fabrikamızın inşaatına başladık ve 2023 yılında toplamda 1 GW/yıl üretim kapasitesi ile hem ulusal hem de uluslararası pazara hizmet etmeyi planlıyoruz.” dedi.

İkinci fabrika için 160 milyon TL yatırım

HSA Enerji’nin ikinci fabrikası, Manisa OSB’de yer alan ilk fabrikasının hemen yanında kurulacak. Yatırım bütçesi 160 milyon TL olan bu artış ile birlikte yine son teknoloji ve tam otomasyon üretim hattıyla Mavi Çam ve JA Solar panelleri üretim kapasitesi 1 GW/yıl’a ulaşmış olacak. Sadece Türkiye’de değil global piyasada da hedeflerine ulaşmak için yatırımlarına devam eden HSA Enerji, büyüme adımlarını sağlamlaştırarak pazar payını büyütmeye devam ediyor.