İBB, atıktan elde ettiği geliri artıracak

11 Eylül 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği gelirleri artırmak amacıyla İSTAÇ’a bağlı Kömürcüoda’daki Açık Kompost ve Geri Kazanım Tesisi'nde yeni bir işletme düzenine geçti.

Bu yeni düzende yapılacak yeni yatırımlarla birlikte elde edilen gelirlerin de artması planlıyor. Geçen 9 yılda İBB’ye toplam 4 milyon lira gelir getiren tesisin yeni dönemde yıllık en az 15 milyon lira kazandırması, atan gelirin de İstanbul genelinde yeni çevre yatırımları için kaynak sağlaması amaçlanıyor.

ÇED süreci 14 Eylül'de sonlanıyor

Konuyla ilgili yapılan açıklamada verilen bilgilere göre, Kömürcüoda’daki Açık Kompost ve Geri Kazanım Tesisi’nde şu an mevcudun bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Ancak İBB, işletmenin kapasitesini arttırmak amacıyla yeni tesisler de kuracak. Bu amaçla yapılacak tesislerin fizibilite raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlıktan onay alan rapor, şu an Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun (ÇED İDK) önünde. Komisyon, Eylül ayının 14’ünde raporu karara bağlayacak. Böylece ÇED süreci sonlanmış olacak. Kömürcüoda Açık Kompost ve Geri Kazanım Tesisi’nde, İstanbul’a daha iyi hizmet etmek için yeni yatırımlar başlatılacak.

Tesis YEKDEM teşviğinden yararlanacak

Yeni dönemde atıktan türetilmiş yakıt yerine biyokütleden elektrik enerjisi ve sıvı kompost üretimi yapılacak. Tesiste kullanılacak enerji kaynağı biokütle kapsamında olduğundan enerji üretimi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) teşviklerinden yararlanacak. Kurulu gücü 18 megavat olan tesisten yüzde 12,5 pay alan İSTAÇ, 10 yıl boyunca yıllık en az 15 milyon lirayı kasasına koyacak. Ardından sözleşmenin sürdüğü 2036 yılına kadar da piyasa fiyatları üzerinden yapılacak elektrik satışlarından payını almayı sürdürecek.

Ayrıca tesis, yeni projeye göre günde 2 bin ton atığı enerjiye dönüştürecek şekilde işletilecek. Böylece Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahalarına gönderilen atık miktarı azaltılacak. Bu sayede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Düzenli Depolama Sahaları için istediği ön işlem şartı da yerine getirilmiş olacak.