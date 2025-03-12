IC Enterra, 2024’te 3,1 milyar TL gelir ve 2 milyar TL kâr elde etti

IC Holding’in enerji alanındaki iştiraki IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bilançoya göre, şirket 2024’te toplam 3,1 milyar TL gelir elde ederken, net kârı 2 milyar TL’ye ulaştı. Aktif büyüklüğü 38,3 milyar TL’yi bulan IC Enterra, hidroelektrik ve güneş enerjisi yatırımlarıyla büyümesini sürdürdü.

Şirket, 2024 yılında dokuz hidroelektrik santralinde toplam 1.053 GW saat elektrik üretti. Ayrıca, Hatay’da yer alan ve toplam mekanik kurulu gücü 136 MWm olan YEKA Erzin-2 güneş enerji santralini kademeli olarak devreye aldı. 2025 yılında bu santralin tam kapasiteyle çalışmasıyla şirketin üretim gücü daha da artacak.

Uluslararası pazarda genişleme stratejisi

IC Enterra, 2024 yılı içinde uluslararası pazarlara açılma hedefi doğrultusunda ilk adımını İtalya’da attı. Şirket, bu ülkede toplam 108 MW kapasiteli iki rüzgar enerji santralinin yatırım sürecini sürdürüyor. Aynı zamanda İtalya’da yeni rüzgar ve güneş projeleri geliştirme çalışmalarına da devam ediyor.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, 2024’ün yatırım ve proje geliştirme açısından başarılı geçtiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl gerçekleşen halka arz sürecimiz oldukça başarılıydı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. İtalya’daki projelerimizin yanı sıra Erzincan’da 61 MW’lik Bağıştaş Hibrit GES projemizin yatırım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun yanında, toplam 485 MW kapasiteye sahip olacak depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarıyla ilgili takvimimizi planladığımız şekilde yürütüyoruz” dedi.

Sürdürülebilir büyüme ve gelecek hedefleri

IC Enterra, Türkiye ve uluslararası piyasalarda büyüme stratejisini sürdürüyor. Yenilenebilir enerji sektöründe öncü olma vizyonuyla hareket eden şirket, yeni teknolojilere yatırım yaparak verimliliği artırmayı hedefliyor. Taşkın Kızılok, “Güçlü finansal yapımız, kârlı iş modelimiz ve değerlerimizle yatırımcılarımıza sürdürülebilir büyüme vaat ediyoruz” dedi.

Özellikle depolamalı enerji yatırımlarıyla enerji üretim kapasitesini artırmayı planlayan IC Enterra, hem yerel hem de uluslararası projeleriyle yenilenebilir enerji alanında büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.