ICC YAF, Başgül Avukatlık Bürosu işbirliği ile Doğalgaz Tahkimleri Paneli düzenleyecek
Enerji ile ilgili önemli tahkim davalarının görüldüğü Paris merkezli International Chamber of Commerce’in (ICC) Genç Tahkimler Forumu (YAF), Başgül Avukatlık Bürosu işbirliği ile 30 Haziran’da doğalgaz ihtilaflarına ilişkin bir panel düzenleyecek.
ZEHRA ORUÇ/BURSA
Uluslararası avukatlık bürolarından deneyimli konuşmacılar, doğalgaz tedarik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü konusunda tecrübe ve bilgi birikimlerini aktaracak. Online gerçekleştirilecek “Gas Disputes in a Nutshell” başlıklı etkinlik, Başgül Avukatlık Bürosu Yönetici Ortağı Erdem Başgül’ün moderatörlüğünde yapılacak. Panelde, küresel doğalgaz piyasasının görünümü, ihtilafa konu olan kontrat tipleri, Covid-19 pandemisinin etkileri ve ihtilafların çözüm yolları uzman isimlerce tartışılacak.
Tahkimle çözümlenen doğalgaz ile ilgili uyuşmazlıkların da tartışılacağı panele şu isimler katılacak: Ben Hornan, Hogan Lovells International LLP (Londra), Catherine Anne Kunz, (Lalove (Cenova), Anna Guillard Sazkho, Sherman ve Sterling (Paris).
30 Haziran tarihinde saat 16.00’da ücretsiz gerçekleştirilecek panele http://https://2go.iccwbo.org/icc-yaf-gas-disputes-in-a-nutshell.html linkinden erişim sağlanabilecek.