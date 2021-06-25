ICC YAF, Başgül Avukatlık Bürosu işbirliği ile Doğalgaz Tahkimleri Paneli düzenleyecek

ZEHRA ORUÇ/BURSA

Uluslararası avukatlık bürolarından deneyimli konuşmacılar, doğalgaz tedarik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü konusunda tecrübe ve bilgi birikimlerini aktaracak. Online gerçekleştirilecek “Gas Disputes in a Nutshell” başlıklı etkinlik, Başgül Avukatlık Bürosu Yönetici Ortağı Erdem Başgül’ün moderatörlüğünde yapılacak. Panelde, küresel doğalgaz piyasasının görünümü, ihtilafa konu olan kontrat tipleri, Covid-19 pandemisinin etkileri ve ihtilafların çözüm yolları uzman isimlerce tartışılacak.

Tahkimle çözümlenen doğalgaz ile ilgili uyuşmazlıkların da tartışılacağı panele şu isimler katılacak: Ben Hornan, Hogan Lovells International LLP (Londra), Catherine Anne Kunz, (Lalove (Cenova), Anna Guillard Sazkho, Sherman ve Sterling (Paris).

30 Haziran tarihinde saat 16.00’da ücretsiz gerçekleştirilecek panele http://https://2go.iccwbo.org/icc-yaf-gas-disputes-in-a-nutshell.html linkinden erişim sağlanabilecek.