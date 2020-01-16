IEA, 2020 petrol talebi tahminini değiştirmedi
Uluslararası Enerji Ajansı, 2020 yılı için küresel petrol talebi tahminini değiştirmedi ve günlük 1,2 milyon varil olarak korudu.
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bugün yayımladığı aylık raporuna göre, OPEC dışı petrol arzı için 2020 yılı büyüme beklentisini de 2,1 milyon varil/gün olarak devam ettirirken, 2019 için büyüme tahminini de 1,9 milyon varil/günden 2 milyon varil/güne çıkardı.
Global petrol arzınını Aralık ayında 780 bin varil/gün azaldığını ve OPEC'in arzında düşüşün 180 bin varil/gün olduğunu da ifade eden IEA, bu düşüşte Suudi Arabistan'ın üretiminin 200 bin varil/gün azalarak 9,8 milyon varil/gün civarına inmesinin rol oynadığını vurguladı.
IEA, OECD petrol stoklarının Kasım ayında 2,9 milyon varil azalarak 2 milyar 912 milyon varile gerilediğini, stokların 5 yıllık ortalamanın 8,9 milyon varil üzerinde olduğunu da belirtti.