IEA, 2020 petrol talebi tahminini değiştirmedi

16 Ocak 2020

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bugün yayımladığı aylık raporuna göre, OPEC dışı petrol arzı için 2020 yılı büyüme beklentisini de 2,1 milyon varil/gün olarak devam ettirirken, 2019 için büyüme tahminini de 1,9 milyon varil/günden 2 milyon varil/güne çıkardı.



Global petrol arzınını Aralık ayında 780 bin varil/gün azaldığını ve OPEC'in arzında düşüşün 180 bin varil/gün olduğunu da ifade eden IEA, bu düşüşte Suudi Arabistan'ın üretiminin 200 bin varil/gün azalarak 9,8 milyon varil/gün civarına inmesinin rol oynadığını vurguladı.



IEA, OECD petrol stoklarının Kasım ayında 2,9 milyon varil azalarak 2 milyar 912 milyon varile gerilediğini, stokların 5 yıllık ortalamanın 8,9 milyon varil üzerinde olduğunu da belirtti.