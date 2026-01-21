IEA, 2026 küresel petrol talebi beklentisini yukarı çekti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol piyasasında arzın talebin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü belirterek, dengenin sağlanabilmesi için üretimde ek kesintilere ihtiyaç duyulabileceği uyarısında bulundu.

IEA'nın yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, 2026 yılına ilişkin küresel talep artışı beklentisi yukarı yönlü revize edildi. Buna göre Ajans, 2026'da petrol talebindeki artış tahminini günlük 860 bin varilden 930 bin varile çıkardı. Raporda, 2025 yılında ise küresel petrol talebinin günlük 850 bin varil artacağı öngörüldü.

Öte yandan küresel arz artışı beklentisi de yükseltildi. IEA, 2026'da petrol arzındaki artışın günlük 2,5 milyon varil olacağını tahmin ederken, bu rakam bir önceki raporda 2,4 milyon varil olarak açıklanmıştı. Buna bağlı olarak, 2026 yılında küresel petrol arzının talebi günlük 3,69 milyon varil aşmasının beklendiği kaydedildi. Önceki raporda bu fark 3,84 milyon varil olarak hesaplanmıştı.

Küresel petrol arzında düşüş

Ajans ayrıca, Aralık ayında küresel petrol arzının bir önceki aya göre 350 bin varil azaldığını bildirdi. Raporda, "Aralık ayında küresel petrol arzındaki ilave düşüş, 2025 başından bu yana biriken piyasa fazlasını azaltmaya devam etti" ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte IEA, yaklaşan mevsimsel rafineri bakım döneminin ham petrol talebini zayıflatabileceğine dikkat çekerek, piyasanın dengelenmesi için üretimde daha fazla kesintinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Raporda ayrıca, "Şimdilik, şişkin denge tabloları piyasa katılımcılarına bir rahatlık sağlıyor ve fiyatları kontrol altında tutuyor" değerlendirmesi yapıldı.