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IEA Başkanı Birol: Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sidney'de düzenlenen küresel bir enerji forumunda konuşan Birol, petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiği belirterek ilk küresel enerji krizinin yaşandığını söyledi.

Birol, "Neden? Çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel bir enerji krizi yaşandığını belirten Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı. Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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