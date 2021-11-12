IEA Başkanı Birol: Gaz fiyatlarının yüksek seyretmesi mümkün

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa'ya doğalgaz girişinin artmaması ve kış aylarının "soğuk" geçmesi halinde gaz fiyatlarının yüksek seyretmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Birol, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl rekor seviyelere tırmanan doğalgaz fiyatlarının son haftalardaki gerilemeye rağmen salgın hastalık öncesi dönemin beş katı seviyede olduğuna dikkat çekti.

Doğalgaz piyasasındaki arz ve talep durumunu değerlendiren Birol, "Rusya eğer ihracatını artırırsa ve hava durumu kış çok sert geçmezse fiyatlarda nısbi bir yumuşama görürüz, tersi olursa Avrupa'ya gelen gazda artış olmaz ve soğuk bir kış geçirirse Avrupa gaz fiyatlarının yüksek seyretmesi mümkün" dedi.

Birol petrol ve doğalgaz piyasasında kıtlık olmadığını ifade ederek, "Önemli olan bunun piyasaya gelmesi" dedi.