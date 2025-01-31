IEA Başkanı Birol, İtalya Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi

Küresel enerji sektöründeki sorunların ele alınmasında yaptığı katkılardan dolayı İtalya Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen IEA Başkanı Fatih Birol için İtalyan Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi.

Birol'a ödülünü İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakanı Giorgia Meloni adına takdim eden İtalya'nın OECD nezdindeki Daimi Büyükelçisi Luca Sabbatucci törende yaptığı konuşmada, Birol'un uluslararası güvenilirliği ve stratejik vizyonuna dikkati çekti.

Fatih Birol da Cumhurbaşkanı Mattarella ve Başbakan Meloni'ye dünyanın iyileştirilmesi ve daha parlak bir enerji geleceğine ulaşma çabalarındaki liderlikleri için teşekkür etti.

Geçmiş dönemde aynı ödülü alan isimler

İtalya'nın Liyakat Nişanı'nın daha önceki sahipleri arasında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Rashid, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço gibi isimler yer alıyor.