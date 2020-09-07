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IEA global petrol piyasasında toparlanmanın durmasını bekliyor

IEA'dan yapılan açıklamada, COVID-19'un ekonomi üzerinde yavaşlama yönünde bir etkisi olmayacağını ancak Çin'in talep görünümündeki belirsizliklerin petrol piyasasında toparlanmayı durdurabileceği belirtildi.

IEA global petrol piyasasında toparlanmanın durmasını bekliyor
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle global ekonomide herhangi bir yavaşlama beklemediklerini ancak, Çin'in talep görünümüne yönelik belirsizliğin petrol piyasalarında toparlanmanın durmasına yol açacağını öngördüklerini duyurdu.

IEA'nın enerji piyasaları ve güvenlik direktörü Keisuke Sadamori yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının mı yoksa hala ilk dalgasının mı yaşanmakta olduğu tartışmalarının yapıldığı ortamda petrol piyasasında toparlanmanın durmasının beklendiğini ifade etti.

Sadamori, "Çok fazla belirsizlik var, ancak önümüzdeki aylarda global ekonomide herhangi bir ciddi yavaşlama beklemiyor. Yakın zamanda petrol piyasasında güçlü bir büyüme de beklemiyoruz. Talep için görünüm 3 ay öncesi ile karşılaştırıldığında daha istikrarlı" diye konuştu.

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