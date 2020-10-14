IEA ham petrol talep öngörüsünü değiştirmedi

14 Ekim 2020

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık Petrol Piyasası Raporu’nda, 2021 küresel petrol talebi tahminini büyük ölçüde değişmeyerek, günde 97,2 milyon varil olarak öngördüklerini ve talebin bu senenin düzeyine göre 5,5 milyon varil artmasını beklendiği belirtildi.

IEA'nın 2020'de ham petrol talebine yönelik beklentileri, önceki yıla göre 8,4 milyon varil düşüşle 91,7 milyonda sabit kaldı.

Raporda, temmuzda dünya çapındaki hükümetlerin COVID-19 kısıtlamalarını hafifletmesi ve seyahat talebinin yaz tatili sezonunda bir miktar toparlanmasıyla küresel petrol talebinin aylık bazda 3,4 milyon varil arttığı belirtilirken, COVID-19 vakalarının ikinci dalgası ve yeni hareket kısıtlamalarının talep artışını yavaşlattığına dikkat çekildi.