IEA: Küresel enerji arzı şimdilik güçlü

IEA Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu’daki gelişmelere rağmen küresel petrol ve gaz piyasalarında arzın güçlü seyrettiğini belirterek, üretici ülkeler ve üye hükümetlerle temasların sürdüğünü ve olası etkilerin yakından izlendiğini açıkladı.

IEA’dan yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin küresel petrol ve gaz piyasaları ile ticaret akışları üzerindeki olası etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.

Birol, piyasalarda şu ana kadar arz tarafında ciddi bir aksama yaşanmadığını vurgulayarak, küresel petrol ve doğal gaz piyasalarında yeterli tedarikin bulunduğunu ifade etti.

Ajans, bölgedeki gelişmelerin enerji arzı ve uluslararası ticaret üzerindeki potansiyel sonuçlarını aktif biçimde izlemeyi sürdüreceğini kaydetti.