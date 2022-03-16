IEA, petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl yaklaşık 99 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

IEA, şubat ayına ilişkin ‘Petrol Piyasası Raporu’da bu yıla ilişkin küresel petrol talebini 950 bin varil azaltarak yaklaşık 99 milyon 700 bin varil olarak tahmin etti. Küresel petrol talebi geçen yıl 97 milyon 520 bin seviyesindeydi.

Petrol talebinde bu yıl günlük 37 milyon 312 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 876 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 281 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.

Petrol arzı şubatta 510 bin varil attı

Küresel petrol arzı, şubatta bir önceki aya göre 510 bin varil artışla günlük 99 milyon 130 bin varile yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ham petrol üretimi aynı dönemde 310 bin varil artarak günlük 28 milyon 510 bin varile ulaştı.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 330 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 33 milyon 840 bin varil olarak gerçekleşti.

IEA'ya göre, OPEC+ grubun aylık üretim seviyesi ise açıklanan üretim hedeflerinin günde 1 milyon 100 bin varil gerisinde kaldı.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 160 bin varil azalışla 65 milyon 290 bin varil oldu.