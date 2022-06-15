IEA: Petrol talebi pandemi öncesi seviyeleri aşacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebinin COVID-19 salgını öncesindeki seviyeleri 2023 yılında aşmasını beklediğini bildirdi.

Gelecek yıl petrol talebinde büyümenin büyük bölümünün Çin'den geleceğini öngören IEA, 2023 yılında küresel petrol talebinin 2,2 milyon varil/gün artarak 101,6 milyon varil/güne ulaşacağını öngördü.

IEA ilk kez 2023 yılı petrol talebi için tahminde bulundu.

2023 yılında küresel petrol arzında büyümenin talepte artışın gerisinde kalacağını öngören IEA, 2022 yılında 400 bin varil/gün arz fazlası oluşacağını öngördü petrol piyasasında 2023 yılında 500 bin varil/gün arz açığı ile karşı karşıya alınmasını bekliyor.

2023 yılında OPEC+'nın petrol üretiminin 500 bin varil/gün azalarak 51,1 milyon varil/gün olacağını tahmin eden IEA, OPEC+ dışında kalan üreticilerin arzında 1,8 milyon varil/gün artış olacağını ve günlük ortalama üretimin 50 milyon varil/gün olacağını öngördü.

IEA, 2022 yılı için küresel petrol talebi tahminini 99,4 milyon varil/gün olarak korurken, 2022 için petrol arzı tahminin 600 bin varil/gün artırarak 99,8 milyon varil/güne çıkardı.