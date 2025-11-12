IEA: Petrol ve doğalgaz talebi bu on yılda zirve yapmayabilir

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yeni raporuna göre, mevcut politikalar kapsamında küresel petrol talebi 2050’ye kadar günlük 113 milyon varile yükselecek.

IEA’nın Dünya Enerji Görünümü raporunda, elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama ile petrokimya ve havacılık sektörlerindeki büyümenin petrol talebini destekleyeceği belirtildi. Senaryoya göre petrol talebi 2035’te 105 milyon varile, 2050’de 113 milyon varile çıkacak.

IEA Başkanı Fatih Birol, enerji piyasalarındaki belirsizliklere dikkat çekerek, “Farklı politik koşulları yansıtan daha geniş bir senaryo yelpazesi sunmak istiyoruz” dedi.