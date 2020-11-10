IEA, yenilenebilir enerjide rekor kapasite artışı bekliyor

10 Kasım 2020

Ulusararası Enerji Ajansı (IEA) bugün yayınladığı raporda, bu yıl ve gelecek yıl rekor miktarda yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye alınmasını, ekonomik daralma ve COVID-19 krizi nedeniyle fosil yakıt kapasitesini düşmesini beklediğini açıkladı.

Bu, yenilenebilir enerji kapasitesinde artışın tüm dünya enerji kapasitesinde artışın yüzde 90'ını oluşturacağı anlamına geliyor.

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin bu yıl global olarak yüzde 7 büyümesini bekleyen IEA, bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük artış olarak kayıtlada geçecek.

Yenilenebilir enerji kapasitesinde artışın gelecek yıl neredeyse yüzde 10 olacağını öngören IEA, bunun 2015'ten bu yana görülen en büyük artış olacağını da vurguladı.