IEA’dan ekonomik toparlanma uyarısı

IEA aylık petrol raporunda, "Temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarına maruz kalan tüketiciler, bütçelerini daha da zorlamak zorunda kalacaklar. Bu durum, ekonomik toparlanma ve büyümeye olumsuz yansıyacak" dedi.

IEA yılsonuna kadar küresel petrol arzının günlük 400 bin varil azalacağını tahmin etti. IEA, OPEC+'nın günlük 1.4 milyon varil üretim azaltmasına karşın Mart ayından itibaren OPEC+ grubunun dışındaki üreticilerin üretimi günlük bir milyon varil arttırmasını bekliyor.