IEA'nın talep öngörüsü petrol fiyatlarını yükseltti

15 Eylül 2020

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2020 yılı için küresel petrol talebi öngörüsünü günlük 200 bin varil düşürerek, 2013 yılının talep düzeyi olan, 91,7 milyon varile çekmesi petrol fiyatlarında artışa neden oldu.

IEA'dan yapılan açıklamada, son iki çeyrekte görülen tahmin düşüşlerinin COVID-19 salgını sebebiyle gerçekleştirği duyuruldu.

Ajans ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkerler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+), bu hafta yapacağı toplantıda, planlanan günlük 2 milyon varillik kısıntıdan günlük 1,3 milyon varillik bir kısıntıya gideceğini ve böylelikle günlük üretimi 9,7 milyon varilden, 7,7 milyon varile indireceğini öngördü.

Diğer yandan, OPEC dışı petrol üreticilerinin stoklarında günlük 2,6 milyon varillik bir düşüş öngörülen raporda, düşüşün sebebi olan Çin'den gelen talebin azalması ve ABD'nin üretimini günlük 400 bin varil azaltan Laura Fırtınası gösterildi.

Gelişmeler etkisiyle kasım teslimatları iöin Brent fiyatları yüzde 1,57 artışla 40,25 dolara, ABD hafif petrolü (WTI) ise yüzde 1,8 artışla 37,93 dolara yükseldi.