IEEFA'nın 2025 Avrupa LNG ithalat hacmi öngörüsü: 158 milyar metreküp 

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün Avrupa'nın 2024 LNG piyasasına ilişkin raporuna göre, Avrupa'nın toplam gaz talebi 2021-2024 arasında yüzde 20 oranında azaldı. 2024 genelinde talep yatay seyretmesine rağmen, kasım ve aralık aylarında talepte görülen artış dikkati çekti.

Arz şokları tedbirlerle büyük ölçüde absorbe edildi

Avrupa'da gaz depolama tedbirlerinin arz şoklarını büyük ölçüde absorbe ettiği ve özellikle kış aylarında arz güvenliğini artırdığı kaydedilen raporda, AB gaz depolarının doluluğunun geçen yıl sonunda yüzde 72,16 olduğu bildirildi. Aralıkta gaz talebindeki artışa rağmen LNG ithalatının 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3, 2022'ye göre ise yüzde 17 daha düşük olduğu kaydedildi.

Avrupa'nın toplam gaz tüketimindeki LNG payı: yüzde 30

Geçen yıl Avrupa'nın LNG ithalatının yüzde 19 azalarak 135 milyar metreküp, AB'nin ise yüzde 16 azalışla 112 milyar metreküp olduğu belirtilen raporda, LNG'nin Avrupa'nın toplam gaz tüketimindeki payının yüzde 30, AB'de ise yüzde 34 olduğu kaydedildi. Bu oranların 2023'te sırasıyla yüzde 37 ve yüzde 40 seviyesinde olduğu hatırlatıldı. Öte yandan, raporda Avrupa'nın doğal gaz tüketiminin 2024'te son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Avrupa'nın en büyük Rus LNG ithalatçısı: Fransa

Enerjide Rusya'dan bağımsız hale gelmek isteyen Avrupa'nın, Rus gazından tamamen kopamadığı aksine ülkeden ithal ettiği LNG miktarının arttığı gözlendi. Raporda, AB üyesi ülkelerin geçen yıl LNG ithalatının yarısına yakınını (50 milyar metreküp) ABD'den gerçekleştirdiği, Rusya'dan LNG ithalatının da bir önceki yıla göre yüzde 18 yükseldiği kaydedildi.

Rusya'dan yapılan ithalatın yüzde 81 oranında artmasıyla Fransa, 2024'te İspanya'yı geçerek Avrupa'nın en büyük Rus LNG ithalatçısı haline geldi. IEEFA'ya göre, 2025'te Avrupa'nın LNG ithalatının yüzde 17 oranında artarak 158 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.