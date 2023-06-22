IFCO’nun yeni yatırımı, katı atık üretimini yüzde 86 azaltacak

Son yıkama merkezinde 40 milyondan fazla kasasını yıkamayı hedefleyen şirket, müşterilerine sunduğu 'paylaş ve yeniden kullan' tedarik zinciri modeline geçiş yaptıklarında, ürün hasarlarını yüzde 96 oranında, karbon emisyonlarını ise yüzde 60’a kadar azaltacak.

1992 yılında Almanya’da kurulan Yeniden Kullanılabilir Kasa tedarikçisi IFCO, Türkiye’deki ikinci yıkama merkezinin açılışı Konya’da gerçekleştirdi.

Konya’da açtığı ikinci servis merkeziyle IFCO, tedarik zinciri yönetiminde karbon emisyonunun düşürülmesini amaçlıyor. 2011 yılında Gebze Dilovası’nda yaptığı ilk yatırımla Türkiye’ye adım atan IFCO, toplam 7 bin 200 m2’lik Konya Servis Merkezi’ni, her boyuttaki ve türdeki IFCO Katlanır Kasa’yı işlemek ve tasnif etmek için tasarladı.

Merkezde, IFCO SmartCycle akıllı geri dönüşüm prensibi ile kasalar tamamen otomatik şekilde tasnif edilerek yüksek basınçlı makinalarda yıkanıyor ve sanitasyonları sağlanıyor. Yeni servis merkezi, IFCO'nun 2025 yılına kadar operasyonlarda karbon nötr olma ve 2040 yılına kadar tüm işletmeler genelinde net sıfır emisyona ulaşma yönündeki hedefleriyle uyumlu enerji verimliliği, koruma ve sürdürülebilirlik önlemlerine sahip.

Yüzde 80 daha az su tüketimi

Dünya genelinde 370 milyondan fazla yeniden kullanılabilir kasayı 2 milyardan fazla taze sebze meyve, et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumurta, ekmek ve diğer taze ürünlerin sevkiyatı için tekrar kullanılabilir hale getiren IFCO, söz konusu operasyon sayesinde gıdaların tazeliğini ve kalitesini korumasını, maliyetlerin düşürülmesini, atıkların ve çevresel etkilerin azaltılarak daha iyi bir taze gıda tedarik zinciri yönetimini amaçlıyor.

IFCO müşterileri, “paylaş ve yeniden kullan” tedarik zinciri modeline geçiş yaptıklarında, ürün hasarlarını yüzde 96 oranında, karbon emisyonlarını ise yüzde 60’a kadar azaltabiliyor. IFCO kasaları yüzde 80 daha az su tüketirken, yüzde 86 daha az katı atık üretimi sağlıyor.

İstihdama katkıyı arttırmayı hedefliyoruz

IFCO’nun Türkiye yatırımlarına ilişkin konuşan IFCO CFO’su Julian Zu Putlitz: “2011 yılından bu yana Türkiye pazarında edindiğimiz tecrübe ve Türkiye’nin geleceğine olan inancımızla devreye aldığımız Konya Servis Merkezimiz sayesinde Türkiye’de yerel bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz. Türkiye pazarındaki yüksek büyüme hedeflerimiz doğrultusunda benzer yatırımlarımızı önümüzdeki dönemlerde de devam ettirme konusunda kararlı ve heyecanlıyız. Yatırımlarımızla doğru orantılı olarak istihdama olan katkımızı da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilir tedarik zinciri hedefi

Tazeliğin saatler ve hatta dakikalarla ölçüldüğü gıda kategorilerinde müşterilerin zamana karşı yarışını çok iyi anladıklarını ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak geliştirmelerine devam ettiklerini belirten IFCO Ülke Müdürü Seymen Serintürk ise “Konya, detaylı analizler ve çalışmalar neticesinde stratejik lokasyon olarak belirlendi. Bu doğrultuda yıkama merkezimizi, gelecekteki büyüme projeksiyonumuza paralel olarak özenle tasarladık. Sürdürülebilir tedarik zincirleri yaratma amacımız doğrultusunda çalışmalarımıza Türkiye’de de hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.