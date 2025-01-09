İGDAŞ doğal gaz faturaları için taksitli ödeme başlattı

İGDAŞ, 7 milyon doğal gaz abonesine, kış aylarında artan doğal gaz faturalarını zorlanmadan ödeyebilmesi için taksit kampanyası başlattı.

Kullanıcılar anlaşmalı bankaların kredi kartı ile faturalarını 2 ila 6 aya kadar taksitlendirebilecek. 2019 yılından beri kış aylarında uygulanan taksitlendirme kampanyası, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.

Vadesi geçmiş borçları da kapsıyor

Fatura ödemelerinde vade farksız taksit kampanyasına ek olarak vadesi geçmiş borçları da kapsayan ödeme kolaylığı fırsatı sunuluyor. Konut abonelerine özel olarak geçmiş dönem faturaları anlaşmalı banka aracılığıyla faizsiz, vade farksız 12 taksitle ödenebiliyor.

İGDAŞ, yeni abonelerine de ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu kampanya ile anlaşmalı bankaların kredi kartları ile yapılacak bağlantı bedeli ödemeleri vade farksız 2 ila 6 arasında taksitlendirebiliyor.