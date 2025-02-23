IKBY, petrol ihracatı konusunda Bağdat ile anlaşmaya varıldığını duyurdu

IKBY hükümetinden, petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Irak Petrol Bakanlığı, IKBY’de üretilen petrolün ihracatının yeniden başlatılması konusunda anlaşma sağladı.

Ayrıca, taraflar petrol boru hattının incelenmesi amacıyla ortak teknik ekip kurdu.

Irak Petrol Bakanlığı dün, IKBY’de üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.