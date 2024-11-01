İki hidroelektrik santralinin özelleştirilmesine karar verildi

Seyhan-2 ve Yüreğir hidroelektrik santrallarının, kullandıkları taşınmazlarla birlikte 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

'İşletme hakkının verilmesi' yöntemiyle yapılacak özelleştirmeye ilişkin ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 60 bin lira, geçici teminat bedeli 8 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler 18 Aralık'a kadar tekliflerini verebilecek.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 'pazarlık' usulüyle gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihale sonuçlandırılacak.