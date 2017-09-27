İkinci FSRU için Japon MOL ile kiralama anlaşması imzalandı

27 Eylül 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, geçen yıl sonunda Türkiye'nin ilk yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminalinin (FSRU) devreye alınmasının ardından, ikinci FSRU için Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), yapılan görüşmeler sonucunda Japon MOL (Mitsui-OSK Lines) ile kiralama anlaşması imzaladı.

Kasım ayında faaliyete alınması planlanan dev yüzer terminal ile Türkiye'nin her yıl artan doğalgaz talebinin karşılanmasının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Söz konusu terminal ile ayrıca dünyada hızla yükselen LNG piyasasının avantajlarıyla kaynak çeşitliliği sağlanmış olacak. Türkiye'nin ikinci FSRU terminali olacak 345 metre boyundaki gemi, toplamda 263 bin metreküplük yüksek LNG depolama kapasitesi nedeniyle tercih edildi. Bu kapasite, gemi tam dolu olduğunda 167 milyon metreküp gazı her an hazır tutabildiği anlamına geliyor. Tesis, Türkiye'nin doğalgaz sistemine günlük 21 milyon metreküpe kadar gaz basabilecek.

Akdeniz bölgesinde devreye alınacak terminal ile kaynak ülke ya da sistemdeki sorunlardan kaynaklı doğalgaz arz riskleri de ortadan kaldırılmış olacak.

2 yılda kapasitede büyük artış

Türkiye'nin 2015'te 34 milyon metreküp olan LNG'den gazlaştırma kapasitesi, 2016 yılında Egegaz terminalindeki kapasite artışı ve Türkiye'nin ilk FSRU projesinin devreye alınmasıyla 64 milyon metreküpe çıkmıştı.

Bu yıl devam eden çalışmalar kapsamında, Egegaz terminali, Marmara Ereğlisi LNG terminalindeki kapasite artışı ve ikinci FSRU ile söz konusu rakam 117 milyon metreküpe çıkmış olacak.

Kaynak: AA