“İkinci GES yatırımı ilkinin 5 katı büyüklüğünde olacak”
Tat Gıda, 1,1 milyon dolar yatırımla Manisa’daki güneş enerjisi santralini tamamladı. Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, ikinci güneş enerjisi santralini Afyonkarahisar’da kurmayı planladıklarını açıkladı.
Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine alarak çevresel etkilerini en aza indirmeye odaklanan Tat Gıda, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek amacıyla Manisa Yunusemre Akçaköy’deki güneş enerjisi santrali yatırımını tamamladı.
Gıda sektöründe salça, domates ürünleri, sos, hazır yemek ve turşu üretimiyle öne çıkan Tat Gıda’nın toplam yatırım tutarı yaklaşık 1,1 milyon dolar olan GES’i 2 bin 316 kWp kurulu güce sahip ilk güneş enerjisi santrali olma özelliği taşıyor.
Yıllık 3 bin 800 MWh elektrik üretecek
İlgili dağıtım şirketi tarafından kabul işlemleri tamamlanan tesiste incelemelerde bulunan Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 27 bin 570 metrekare alanda inşaatını başlattıkları yatırımı 4 aylık süreçte tamamladıklarını, arazi tipi güneş enerjisi santrali sayesinde yıllık 3 bin 800 MWh elektrik üreterek şirketin yıllık enerji tüketiminin yüzde 19,49’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacaklarını bildirdi. Veysel Memiş, projeyi birlikte yürüttükleri EPC firması Solares, Schmid Pekintaş ve Solpeg’in yöneticilerine çözüm ortaklıklarından dolayı teşekkür etti.
2030’a kadar karbon emisyonları %55 azalacak
Söz konusu yatırımla karbon ayak izini yıllık 1.679 ton azaltmış olacaklarını kaydeden Veysel Memiş, “Tat Gıda olarak doğayı koruyarak yüksek kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmanın yanı sıra, gelecek nesiller için daha güvenli bir gıda ekosistemi ile çevre dostu üretim modellerini hayata geçirmeye yönelik güçlü hamleler yapıyoruz. Tat Gıda’yı bir dünya markası yapma hedefi ile çıktığımız yolda yenilenebilir enerji yatırımları da hayati önem taşıyor. Çünkü sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda 2030 yılına kadar karbon emisyonlarımızı yüzde 55 oranında azaltmayı, 2050 yılına kadar ise ‘net sıfır’ emisyon hedefimize ulaşmayı taahhüt ediyoruz” dedi.
9,90 MWp güce sahip GES'in adresi Afyonkarahisar
Tat Gıda’nın sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe’de hazine arazi üzerine 9,90 MWp kurulu gücünde ikinci güneş enerjisi santralini kurmayı planladıklarını belirten Veysel Memiş, Manisa’daki enerji tesisinin yaklaşık 5 katı büyüklüğünde olacak bu santralin şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki ölçek büyümesini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Veysel Memiş, “Manisa Yunusemre Akçaköy ve Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe’deki güneş enerjisi santrallerimiz ile elektrik tüketimimizin yüzde 97’sini karşılayacağız. Ayrıca karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla, 2025 yılı içinde şirket araçlarımızı kademeli olarak elektrikli araçlara dönüştürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.