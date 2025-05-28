“İkinci GES yatırımı ilkinin 5 katı büyüklüğünde olacak”

Sürdürülebilirliği iş mo­delinin merkezine ala­rak çevresel etkileri­ni en aza indirmeye odakla­nan Tat Gıda, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini yenilenebi­lir kaynaklardan elde etmek amacıyla Manisa Yunusemre Akçaköy’deki güneş enerjisi santrali yatırımını tamamla­dı.

Gıda sektöründe salça, do­mates ürünleri, sos, hazır ye­mek ve turşu üretimiyle öne çıkan Tat Gıda’nın toplam ya­tırım tutarı yaklaşık 1,1 mil­yon dolar olan GES’i 2 bin 316 kWp kurulu güce sahip ilk gü­neş enerjisi santrali olma özel­liği taşıyor.

Yıllık 3 bin 800 MWh elektrik üretecek

İlgili dağıtım şirketi tarafın­dan kabul işlemleri tamamla­nan tesiste incelemelerde bu­lunan Tat Gıda Yönetim Kuru­lu Başkanı Veysel Memiş, 27 bin 570 metrekare alanda in­şaatını başlattıkları yatırımı 4 aylık süreçte tamamladıkla­rını, arazi tipi güneş enerjisi santrali sayesinde yıllık 3 bin 800 MWh elektrik üreterek şirketin yıllık enerji tüketi­minin yüzde 19,49’unu yenile­nebilir enerji kaynaklarından karşılayacaklarını bildirdi. Veysel Memiş, projeyi birlikte yürüttükleri EPC firması So­lares, Schmid Pekintaş ve Sol­peg’in yöneticilerine çözüm ortaklıklarından dolayı teşek­kür etti.

2030’a kadar karbon emisyonları %55 azalacak

Söz konusu yatırımla kar­bon ayak izini yıllık 1.679 ton azaltmış olacaklarını kayde­den Veysel Memiş, “Tat Gıda olarak doğayı koruyarak yük­sek kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmanın yanı sıra, gelecek nesiller için daha güvenli bir gıda ekosistemi ile çevre dos­tu üretim modellerini hayata geçirmeye yönelik güçlü ham­leler yapıyoruz. Tat Gıda’yı bir dünya markası yapma hedefi ile çıktığımız yolda yenilene­bilir enerji yatırımları da ha­yati önem taşıyor. Çünkü sür­dürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda 2030 yılına ka­dar karbon emisyonlarımızı yüzde 55 oranında azaltmayı, 2050 yılına kadar ise ‘net sıfır’ emisyon hedefimize ulaşmayı taahhüt ediyoruz” dedi.

9,90 MWp güce sahip GES'in adresi Afyonkarahisar

Tat Gıda’nın sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe’de hazine arazi üzerine 9,90 MWp kurulu gücünde ikinci güneş enerjisi santralini kurmayı planladıklarını belirten Veysel Memiş, Manisa’daki enerji tesisinin yaklaşık 5 katı büyüklüğünde olacak bu santralin şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki ölçek büyümesini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Veysel Memiş, “Manisa Yunusemre Akçaköy ve Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe’deki güneş enerjisi santrallerimiz ile elektrik tüketimimizin yüzde 97’sini karşılayacağız. Ayrıca karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla, 2025 yılı içinde şirket araçlarımızı kademeli olarak elektrikli araçlara dönüştürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.