İlk yerli rüzgâr türbini Aselsan-EÜAŞ'tan

Mehmet KARA

Aselsan ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), yerli imkanlarla üretilecek ilk rüzgâr türbinini, Türkiye’nin ilk rüzgâr santrallerinden Çeşme’deki Alaçatı Rüzgâr Enerji Santrali’nin (ARES) sahasına 2024 yılında dikmeyi hedefliyor. Aselsan ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye’nin enerji ekipmanları alanındaki yerlileşme çalışmalarına birlikte geliştirecekleri yerli rüzgâr türbinleri ile katkı sunmaya hazırlanıyor.

Aselsan ve EÜAŞ, tasarımı, yazılımı ve üretimi yerli imkanlarla gerçekleştirilecek bir rüzgâr türbini geliştirmek amacıyla işbirliğine gidiyor. İki kurumun koordineli çalışmalarıyla üretilecek ilk rüzgâr türbini, Türkiye’nin ilk rüzgâr enerji santrallerinden, Çeşme’deki ARES) sahasına dikilecek.

Aselsan tarafından daha önce rüzgâr ölçüm direği dikilen sahada veri toplanmaya devam ediliyor. Bu arada geliştirilecek yerli rüzgâr türbininin jeneratör ve güç dönüştürücü kısımlarının tasarımı tamamlandı. Rüzgâr türbinlerinin kurulacağı sahada zemin etütleri de gerçekleştirildi.

Planlama dahilinde Aselsan ve EÜAŞ işbirliğiyle geliştirilip üretilecek ilk rüzgâr türbini 2024 yılında Alaçatı RES’e dikilecek. İlk olarak her biri 4 megavat gücünde iki adet rüzgâr türbini EÜAŞ’ın işlettiği Alaçatı RES sahasında dönmeye başlayacak. Daha sonra türbinlerde seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin kule ve kanatları 100’den fazla ülkede kullanılıyor

Rüzgâr enerjisi ile Türkiye'nin tanışması yaklaşık 25 yıl önce İzmir›de gerçekleşti. İlk rüzgâr santralleri 1998’de İzmir’in Çeşme ilçesinde kuruldu. Santraldeki ekipmanların yüzde 100’ü yurt dışından getirildi. İlerleyen yıllarda RES projeleri çoğalırken ekipman yatırımları da ortaya çıktı. Türbin kulesi üretimi ile başlayan yerlileşme kanat üretimiyle devam etti. Dünyanın önde gelen kule ve kanat üreticisi firmaları da Türkiye’ye yatırım yaptı. Türkiye’de üretilen kule ve kanatlar dünyada 100’den fazla ülkede kullanılmaya başlandı. Yerli rüzgâr türbinini üretmek konusunda Aselsan ve EÜAŞ işbirliğine gitme kararı aldı.

ARES, Ar-Ge çalışmasına ev sahipliği yapıyor

Yaklaşık 25 yıl önce özel sektör eliyle kurulumuna başlanan ARES, lisans süresinin dolmasına kısa bir süre kala, borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle kamu adına EÜAŞ tarafından devralınmıştı. EÜAŞ, ARES lisans sahasını, Türkiye’nin yerli rüzgâr türbini ekipmanları Ar-Ge çalışmalarında değerlendirmeyi kararlaştırmıştı.