İlk yeşil elektrik sertifika işlemi jeotermalden

Mehmet KARA

Türkiye elektrik sektörünün, iklim değişikliğiyle mücadele eksenli enerji dönüşümü yönünde kritik adımlardan biri atıldı.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) tarafından işletilen enerji borsası bünyesinde kurulan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sertifikaları Pazarı açıldı. Yeşil Elektrik Borsası olarak da nitelendirilen YEK-G Pazarı’nda ilk eşleşme 5 MWh’lik jeotermale dayalı elektriği temsil eden sertifikalarda geçekleşti.

Her bir MW için bir kod

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEK-G sisteminin yüzde yüz yerli imkanlarla, blokzincir teknolojisi kullanılarak oluşturulduğunu vurguladı. Üretilen her bir MW elektrik üretimine karşılık özel bir kod tanımlanacağını belirten Dönmez, böylece sistem veri doğruluğu ve takibinin sağlanacağını kaydetti.

Yadırganan elektrik borsası

Bakan Dönmez, YEK-G’nin çevre hassasiyetlerinin arttığı bir ortamda sürdürülebilir bir gelecek vizyonunun ürünü olarak ortaya çıktığını kaydetti. AB’nin yayınladığı Yeşil Mutabakat’a da dikkat çeken Dönmez, “İlerleyen dönemde YEK-G, AB’nin karbon vergisi yükümlülükleri ve sınırda karbon vergisine karşılık kullanılabilecek. Kaynak ifşası ve bunun belgelendirilmesiyle yenilenebilir enerji üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak. YEK-G şirketlerimiz için yeni bir kar kapısı olurken, bizim için de enerjide merkez ülke Türkiye hedefimize yönelik önemli bir adım daha olacak. Türkiye’nin yurtdışına açılan yeni gümrük kapılarından biri de adeta YEK-G olacak” ifadesini kullandı.

YEK-G itibar kazandırır

Yenilenebilir enerji kullanımının belgelendirilmesiyle şirketlerin yurtiçi ve yurtdışındaki muadillerine göre rekabet açısından daha güçlü bir konuma geleceklerini aktaran Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Sosyal sorumluluk, çevre bilinci ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik atılan bu adım, şirketlerimizin marka değerlerine de olumlu katkılar sunacak, itibar yönetiminde de önemli bir enstrüman olacak” diye konuştu.

Tüketici, elektriğin kaynağını bilecek

Yenilenebilir enerji teşviki ve geliştirilmesi adına YEK-G ile önemli bir adım atıldığını anlatan Fatih Dönmez, “YEK-G uygulamamız gönüllülük esasına dayanacak, üreticilerimize ve tüketicilerimize kullandıkları elektriğin kaynağını seçme alternatifi sunuyoruz. Böylece yeşil enerji kullanımının bilinçli bir seçenek hale gelmesini sağlayacağız. Özetle tüketiciler artık satın aldığı elektriğin kaynağını bilecek. Bunu bir sertifikayla ispat edecekler” dedi.

127 santral YEK-G kapsamında

Bugün (21 Haziran 2021) itibariyle YEK-G sistemine 100 şirket kayıt yaptırdı. Bu katılımcılardan 53’ü üretim, 47’si tedarik lisansına sahip. YEK-G sistemine üreticilere ait 127 yenilenebilir enerji santrali dahil oldu. YEK-G’de, devreye alındığı üç haftalık süreçte 5,2 TWh’lik YEK-G belgesi ihraç edildi.