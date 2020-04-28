İngiltere'de enerji sektöründe 30 bin kişi işini kaybedebilir

28 Nisan 2020

İngiltere'de petrol ve doğal gaz sektörünün çatı kuruluşu Oil and Gas UK (OGUK) tarafından yapılan açıklamada, üretim fazlasının petrol fiyatlarını son 20 yılın en düşük seviyesine düşürdüğü, koronavirüs salgının sektör üzerindeki etkileri nedeniyle de gelecek dönemde 30 bin kişinin işini kaybedebileceği aktarıldı.

Açıklamada, petrol fiyatlarının son haftalarda varil başına yaklaşık 16 dolardan işlem gördüğü, fiyatlarda herhangi bir toparlanmanın gözlemlenmediği, bu yüzden de ilerleyen dönemde petrol ve doğal gaz şirketlerinin mevcut koşullarda oldukça zorlanacağı belirtildi.

Sektördeki problemlerin salgın sonrasında da devam etmesinden endişe edildiği belirtilen açıklamada, sektörde çalışan 151 bin kişinin yaklaşık beşte birinin işini kaybedebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OGUK Üst Yöneticisi Deirdre Michie de "Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki tarihi düşüş, sektörümüzün yaşadığı en kötü krizlerden birinin ardından geldi. Veriler, İngiltere'^de petrol ve doğal gaz sektöründe kasvetli bir görünümü doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu.