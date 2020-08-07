Irak 2 ay süreyle petrol üretimi kısıtlayacak

07 Ağustos 2020

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul Jabbar İsmail Irak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) kararına uyum sağlamak adına, ağustos ve eylül aylarında petrol üretiminin günlük 1,25 milyon varil kısıntıya gideceğini duyurdu.

İsmail, Suudi Arabistan Enerji devlet Bakanı Prens Abdülazizi bin Salman ile yaptığı telefon görüşmesinde, üretim kısıntılarının günlük 400 bin varil daha artırılacağını ve toplam kısıntının günlük 1,25 milyon varil olacağını söylediği açıklandı.

Irak haziran ayında, gelecek aylarda daha fazla üretim kısıntısına gitme konusunda OPEC+ ile anlaşmıştı.