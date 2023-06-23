'Irak İpek Yolu' enerjide Türkiye’ye güç verecek

Irak’tan Türkiye’ye uzanan kara ve demir yolu ile bu kapsamda inşa edilecek limanlar ve kentleri barındıran Kalkınma Yolu Projesi, petrol dışı sürdürülebilir ekonominin temeli olarak niteleniyor. Orta Doğu’nun en büyük limanı olması hedeflenen ve 2025’te tamamlanması planlanan Büyük Fav Limanı’nı Türkiye sınırına bağlayacak demir yolu ve otoyollar için 17 milyar dolar bütçe gerekeceği hesaplanıyor.

Proje, tarihleri 2028, 2033 ve 2050 yılları olarak belirlenen üç aşamada tamamlanacak. Ortadoğu, Avrasya ve Asya-Pasifik Araştırmaları Platformu (ODAP) Kurucu Direktörü Dr. Ali Semin, Büyük Fav Limanı’nın Irak ekonomisi için önemine işaret ederek, “Büyük Fav Limanı projesi Irak’ın milli gelirinin petrole bağlılığını yüzde 40 ila 60 oranında düşürecek.

Proje, geliri sadece petrole bağlı olan Irak için bir alternatif olacak” dedi. Türkiye’nin, Irak’ın enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıracak ve enerji ticaretinde aktif rol oynayacağını vurgulayan Ali Semin, “Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye’nin enerji sektöründeki rekabet gücüne katkı sağlayacak” diye konuştu.