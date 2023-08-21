"Irak, petrol ihracatı konusunda Türkiye’ye daha esnek olacak"

İktidarı paylaşan Şii, Sünni ve Kürt siyasi grup temsilcilerinin yanısıra Türkmen ve hıristiyan temsilcilerin de bulunduğu "Devleti Yönetme Koalisyonu" ile Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani arasında toplantı yapıldığını ifade eden Abdullah, bu toplantıda Irak petrollerinin Türkiye üzerinden sevkiyatı meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti. Abdullah, konuya ilişkin Başbakan Sudani’nin, şunları söylediğini aktardı: “Konuyla ilgili mantıklı davranmamız gerekiyorsa, Türkiye’ye karşı daha esnek davranmalıyız. IKBY petrollerinin Türkiye’ye sevkiyatı 25 Mart’tan beri durdurulmuş durumda. Petrol sevkiyatının durdurulması sonucu kaybettiğimiz para, Türkiye’den ödemesini istediğimiz tazminatın iki katını oluşturuyor. Dolayısıyla bu konuda esnek davranıp, Türkiye ile bir şekilde uzlaşıya varmalıyız.”