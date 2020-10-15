Irak, TPAO önderliğindeki doğal gaz sahası geliştirme sözleşmesini iptal etti

15 Ekim 2020

Irak'ın, TPAO önderliğindeki konsorsiyumla yaptığı İran sınırına yakın Mansuriye doğal gaz sahasını geliştirme sözleşmesini iptal ettiği bildirildi.

TPAO konsorsiyumu güvenlik endişelerinden dolayı 2014 yılında saha geliştirme çalışmalarını askıya almıştı. Irak Petrol Bakanı İhsan Abdülcabbar, INA ajansında yer alan habere göre Mansuriye sahasını geliştirmeleri için uluslararası enerji şirketlerini ihaleye davet etti.

Habere göre göre bakan, petrol bakanlığının sahayı işletmek ve geliştirmek için "en iyi teknik çözümleri" sunan bir ortak seçeceğini söyledi.

Irak Diyala vilayetindeki sahayı geliştirmek için 2011 yılında TPAO, Korea Gas Corp (Kogas) ve Kuwait Energy'den oluşan konsorsiyumla sözleşme imzaladı.

Konsorsiyum, DAEŞ terör örgütü militanlarının Irak'ın büyük bir bölümünü ele geçirmesinin ardından güvenlik endişeleri nedeniyle 2014 yılında çalışmalarını durdurdu.

Irak bakanlık yetkilileri, bölgenin güvenlik durumundaki iyileşmeye ve hükümetin ısrarlı taleplerine rağmen konsorsiyumun sahayı geliştirme çalışmalarına yeniden başlamadığını belirtti.

TPAO'ya haber anında ulaşılamadı. Kogas ve Kuwait Energy de e-postayla gönderilen sorulara yanıt vermedi.

Kaynak: Reuters