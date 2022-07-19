İran ve Rus Gazprom'dan mutabakat zaptı
İran Ulusal Petrol Şirketi ile Gazprom, 40 milyar dolarlık mutakabat zaptı imzaladı.
Reuters
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İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ile Rus doğalgaz üreticisi Gazprom, 40 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzaladı.
İran haber ajansı SHANA'da yer alan haberde anlaşmanın bugün imzalandığı belirtildi.
Anlaşma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İranlı mevkidaşı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşeceği zirve için geldiği Tahran'da, iki şirketin CEO'sunun katıldığı bir törende imzalandı.