İran, yarın bir OPEC+ toplantısı düzenlenmesine karşı çıktı

08 Nisan 2020

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, yapılacak bir toplantıdan net bir sonuç alınamaması halinde hali hazırdaki düşük petrol fiyatlarının daha aşağı gelebileceği uyarısında bulundu.



ABD ve Kanada'nın da üretim kısıntısına katılmalarını isteyen İran, OPEC+ toplantısı başlamadan önce temel üretim seviyesinin ve kısıntıların nasıl dağıtılacağının ortaya konması gerektiğini savundu.

ABD'de senatörler Suudi yetkililer ile görüşecek



Petrol üretiminin kısılmaması halinde Suudi Arabistan'da bulunan ABD savunma sistemlerinin ve askerlerinin geri çekilmesi yönünde bir yasa tasarısını Kongre'ye sunan Cumhuriyetçi senatörler, Cumartesi günü Suudi yetkililer ile görüşecekler.



Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Senatörler Kevin Cramer ve Dan Sullivan, Suudi yetkililer ile bir araya gelecekler ve görüşmede global petrol piyasalarında istikrarın sağlanması ele alınacak.



Cramer ve Sulllivan'ın Kongre'ye sundukları tasanı Suudi Arabistan'da bulunan Amerikan hava savunma sistemleri Patriot ve THAAD'lar ile Amerikan askerlerinin geri çekilmesini öngörüyor.