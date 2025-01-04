İran'da 12 petrokimya firmasının gazı kesildi! Doğal gaz problemi büyüyor...

İran’da doğal gaz sıkıntısı nedeniyle 12 petrokimya firmasının gazı kesildi. Konuya yönelik açıklamada bulunan Petrokimya Endüstrisi İşverenleri Derneği Genel Sekreteri Ahmed Mehdevi Ebheri “Evsel gaz tüketiminin artması, petrokimya firmalarına gaz ulaştırılmasında sorunlara neden oldu” bilgisini paylaştı.

Ülkedeki petrol sahalarına yatırım yapmaya hazır olduklarını ve bu konu için 10 sözleşmenin Petrol Bakanlığı'nın imzasını beklediğini aktaran Ebheri, “yatırımlar hayata geçince günlük gaz üretimi 220 milyon metreküp artacak" dedi.

Dünyanın en fazla gaz rezervine sahip ikinci ülkesi: İran

Başta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan olmak üzere hükümet yetkilileri vatandaşlara seslenerek kombilerini 2 derece daha düşük modda çalıştırmaları çağrısında bulunmuştu. Geçen hafta da başkent Tahran'da, enerji tasarrufu talimatlarına uyulmadığı gerekçesiyle 272 devlet dairesinin doğal gazı kesilmişti.

İran'da, ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapılamamasına ek olarak doğal gaz ve elektrik tüketimindeki özensizlik enerji tedarikinde sıkıntıya yol açıyor. Özellikle kış aylarında sanayi, tarım alanları ve yerleşim bölgelerindeki gaz ve elektrik kesintileri ekonomik ve sosyal sorunlara neden oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran da 34 trilyon metreküple en fazla gaz rezervlerine sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor.