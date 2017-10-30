İş dünyasından enerji tasarrufu çağrısı

30 Ekim 2017

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Enerji Verimliliği Derneği (ENVER), İGDAŞ ve İETT, Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla vatandaşları, sanayicileri ve iş adamlarını enerjiyi verimli kullanmaya çağırdı.

Yaşamın her alanında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimli ürünler ve çözümler, 11-14 Ocak 2018'de Yeşilköy İFM'de düzenlenecek Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi'nde (ENIPE) tüketicilere ve yatırımcılara sunulacak. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM), İTO, İSO iş birliği ve MÜSİAD desteğiyle gerçekleştirilecek fuarın sponsorları arasında İGDAŞ, İETT, İstanbul Enerji AŞ ve Turkcell bulunuyor.

İbrahim Çağlar: Bütçenize enerji katın

İTO ve ENVER Başkanı İbrahim Çağlar, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin daha çok üretimi, daha az enerji tüketerek yapmak zorunda olduğunu bildirdi. Çağlar, ENIPE'nin enerji tasarrufu sağlayan en yeni beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve aydınlatma sistemleri ile önemli bir adres olacağını belirterek, enerji üretici ve tüketicilerinin fuarda ilk kez bu ölçekte bir araya geleceğine işaret etti. "Tasarrufun enerjisini hep birlikte ENIPE'de yaşayalım" diyen Çağlar, "Enerji tasarrufuyla bütçenize enerji katın. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nü destekliyoruz. Çünkü bir ülkede tasarruf, enerjide verimlilikle başlar. İTO ve ENVER Başkanı olarak herkesi evinde ve işinde verimli enerji kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdal Bahçıvan: Hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise şunları kaydetti: "Enerji verimliliği günümüzde değeri çok daha fazla anlaşılan, stratejik noktada takip ettiğimizde önemini farklı alanlarda gördüğümüz çok güçlü bir gerçek. Bugün artık dünyadaki stratejik ülkeler, bölgeler arasındaki tüm uzun vadeli hesaplaşmaların temelinde enerjinin yattığını görüyoruz. Türkiye gibi hedefleri çok büyük olan ve gelişim hedeflerinde de büyümenin önemli etkisi olan bir ülkede enerji diğerlerinden biraz daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle elimizdeki enerji kaynaklarının çok doğru ve dikkatli kullanılması konusunda hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor"

İSO olarak enerji verimliliği kültürünün oluşması konusunda son yıllarda farklı çalışmalar yaptıklarını aktaran Bahçıvan, şöyle devam etti: "Bu kültürün tabana yayılması konusunda adeta bir seferberlik başlatmış durumdayız. Sürdürülebilir bir enerji kültürü ve bu konuda farkındalığın oluşması konusunda sanayiciler olarak üzerimize düşeni yapacağız"

Rasim Mazlum: Paramızın yüzde 29'u ısınmaya gidiyor

Enerji Verimliliği Derneği İstanbul Şube Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Rasim Mazlum da dünyanın korunmasının, sanayinin ve aile bütçesinin üzerindeki ağır enerji maliyeti yükünün hafifletilmesinin enerji tasarrufu sağlayan çözümlerin yaygınlaştırılmasıyla mümkün olduğunu kaydetti. Enerji verimli ürün olarak satılan bulaşık makinelerinin yüzde 67'sinin, klimaların yüzde 64'ünün, buzdolaplarının ise yüzde 40'ının kriterleri taşımadığına dikkati çeken Mazlum, "Paramızın yüzde 29'u ısınmaya, yüzde 17'si soğutmaya, yüzde 13'ü beyaz eşyalara, yüzde 12'si ise aydınlatmaya gidiyor. Enerji verimli ürün kullanımına ve tasarruf yöntemlerine dikkat ederek bu oranları oldukça azaltmak mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

Arif Emecen: En büyük tasarruf toplu taşımadır

İETT Genel Müdürü Arif Emecen ise tüm İstanbulluları toplu taşıma kullanmaya davet ederek, toplu taşımanın başlı başına bir tasarruf olduğunu belirtti. Emecen, 12 metre uzunluğundaki aracın ortalama 80-100 kişi, özel araçların ise ortalama 1,5 kişi taşıdığı bilgisini vererek, fiziksel metrekare açısında bakıldığında oldukça büyük bir tasarrufun söz konusu olduğunu bildirdi.

Mehmet Çevik: Refahı artırmanın yolu tasarruftan geçiyor

İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik de "Refahımızı artırmanın yolu tasarruftan geçiyor. Hayatımızın her alanında, her türlü kaynağın kullanımında tasarruf büyük önem taşıyor. Tasarrufu da sadece tüketimi azaltarak değil, verimliliği artırarak yapmak gerekiyor. Verimlilik ve tasarruf sürdürülebilir gelişme ve kalkınmanın merkezinde yer alıyor. Herkesi enerjide verimliliği artırmaya ve tasarrufa davet ediyoruz" görüşlerini aktardı.

Kaynak: AA