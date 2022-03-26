Ispartalılara tazminat, dağıtım şirketine ceza 

Mehmet KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bir grup gazeteciye Isparta’da yaşanan yaygın ve uzun süreli elektrik kesintilerine yönelik inceleme süreci ve Perşembe günü EPDK’da kabul edilen Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği ile ilgili bilgiler aktardı. Isparta’da yaşanan kesintiler ile ilgili bugüne kadar hiç konuşmadıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Yılmaz, “Ancak ilk günden itibaren süreci dikkatle takip ettik, sahada personelimiz de gerekli incelemeleri yaptı. Elbette bu hukuki bir süreç ve ilerlemeye devam ediyor” dedi.

AEDAŞ’ın tarife gelirine ceza

İncelemeler sonucunda elde edilen ilk veriler ışığında konuyla ilgili soruşturma açıldığını hatırlatan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Hizmet zaafına yönelik yeni tespitler oldukça ilgili bölgedeki şirkete yönelik yeni soruşturmalar gündeme gelecek. Soruşturma sonucuna göre mağdur vatandaşlara tazminat ve ilgili şirkete tarifeden kesinti uygulaması yapılacak” diye konuştu.

Kaliteden taviz veren bedelini öder

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz Yaygın ve uzun süreli elektrik kesintileriyle kamuoyu gündemine gelen Isparta vakasının Türkiye’nin başka hiçbir noktasında tekrarlanmasına izin veremeyeceklerini vurguladı. Yılmaz, “Hizmet zaafı olan, kaliteden taviz veren, olağanüstü koşullara yeterince hazırlık yapmayan şirketler bedelini ağır öder” dedi.

Önlem için mevzuat değişikliği

Yılmaz perşembe günkü kurul toplantısında kabul edilen elektrik dağıtım sistemi yönetmeliği ile yeni Isparta vakalarının yaşanmasının engellenmesinin hedeflendiğini de vurgulayan EPDK Başkanı Yılmaz “Engelleyemeyen şirket olursa da çok ağır yaptırımlar ile karşılaşacağını şimdiden hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

Bakım yönetim sistemi kurulacak

Yeni düzenlemeye göre dağıtım şirketleri, elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli bir şekilde sunulabilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin arttırılması amacıyla hazırlayacakları yıllık bakım planını tüm detayları ile EPDK’ya sunmak zorunda. Dağıtım şirketleri şebeke bakımının zamanı, içeriği ve bu amaçla kullanacakları malzemelerin listesini de içerecek bir Bakım Yönetim Sistemi kuracak.

Şebeke sorunlarına İHA’larla müdahale

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni yönetmelik kapsamında dağıtım şirketlerinin acil durum yönetim planları hazırlayacağını ve acil müdahale organizasyonunu kuracağını belirtti. Dağıtım şirketi bu kapsamda 7/24 hizmete hazır tam teşekküllü acil müdahale aracı bulunduracak. Yeterli sayıda personele de bu konuda gereken bütün eğitimleri verecek.

Tüm il ve ilçelere mobil jeneratör

Dağıtım şirketlerinin acil durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak için kriz koordinasyon aracı temin edeceğini de belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Ayrıca acil müdahale gerektiren durumlarda dağıtım şebekesinin arıza onarımı, bakımı, kontrolü ve izlenmesi için insansız hava aracı kullanılacak. Acil durumlarda kullanılmak üzere tüm il ve ilçeler için mobil jeneratörler de hazır bulundurulacak” diye konuştu.

Arıza ve kesinti sayısı azaltılacak

EPDK’nın yeni düzenlemesine göre dağıtım şirketleri, şebeke bakımlarında; bakıma ilişkin iş emri ve araç takip kayıtlarını, bakımı yapılan dağıtım varlıklarını, kullanılan malzemeleri, bakım tutanaklarını ve yapılan bakımı belgeleyen video, fotoğraf ve benzeri doneleri Bakım Yönetim Sistemi’nde kayıt altına alacak. Düzenleme kapsamındaki uygulamalar sayesinde elektrik şebeke arızaları ile kesinti sayı, süre ve miktarında önemli iyileştirmeler sağlanması hedefleniyor.