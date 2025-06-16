İsrail-İran gerilimi sonrası petrol piyasası: 'Dalgalanma geçici, kriz beklemiyoruz'

Fahriye KUTLAY ŞENYURT/MERSİN

İsrail'in İran’a yönelik hava saldırısının ardından küresel petrol piyasasında yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Mersin Akaryakıtçılar Derneği (MADER) Başkanı Aziz Akgül, uluslararası piyasalarda saldırı sonrası yaşanan ani yükselişin geçici olduğunu belirterek, sektör oyuncularına "panik yapmadan süreci izleyin" mesajı verdi.

Saldırının hemen ardından Brent petrol fiyatlarının yüzde 13 oranında artış gösterdiğini söyleyen Akgül, güncel durumda bu artışın yüzde 5 seviyelerine gerilediğini belirterek, “Petrol piyasası jeopolitik gelişmelere çok duyarlıdır. Bu gibi durumlarda dalgalanmalar kaçınılmazdır ancak mevcut durumda kalıcı ve anormal bir yükseliş öngörmüyoruz” dedi.

“Kilit eşik: Hürmüz Boğazı”

Akgül, petrol fiyatlarının seyri açısından Hürmüz Boğazı’ndaki durumun belirleyici olacağını vurgulayarak, “Hürmüz Boğazı’nın açık kalması hem İran hem de ABD açısından hayati önemde. Bu geçiş noktasında yaşanacak olumsuz bir gelişme, dünya genelinde ciddi fiyat artışlarına yol açabilir. Ancak mevcut koşullar bu ihtimali desteklemiyor. Piyasaların dengelenmesini ve fiyatların istikrara kavuşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Akaryakıtta etki kaçınılmaz”

Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ettiğini dile getiren Akgül, bu durumun enflasyonla mücadele sürecini de zorlayabileceğini söyledi. “Petrol fiyatlarındaki her artış, rafineri çıkış fiyatlarına yansıyor. Bu da motorin ve benzin fiyatlarında artışı beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı. Aziz Akgül, mevcut durumun bir kriz boyutunda olmadığını belirterek sektör paydaşlarına sağduyulu davranma çağrısında bulunarak, “Küresel anlamda bir petrol krizi öngörmüyoruz. Elbette temkinli olacağız, ancak panik havası yaratılmamalı. Gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.