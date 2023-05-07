İstanbul'da elektrik kesintisi: 17 ilçeyi etkileyecek

İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler:

Zeytinburnu

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 07/05/2023 20:00:00 - 07/05/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 20:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 23:00B

Beylikdüzü

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 07/05/2023 15:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00

Bayrampaşa

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 07/05/2023 15:00:00 - 07/05/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 19:00

Avcılar

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, TALİMHANE, YAZGAN sk bölgelerinde 07/05/2023 13:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00

Silivri

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah Atalay sk bölgelerinde 07/05/2023 13:00:00 - 07/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 16:00

Güngören

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., VİŞNE, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / SANAYİ mah AMİRAL, AVCILAR, KALE, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 07/05/2023 11:00:00 - 07/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 14:00

Küçükçekmece

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, AYDIN, GÜR, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 07/05/2023 11:00:00 - 07/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 14:00

Eyüpsultan

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.GÜLDALI, 1.SELAM, 6.MANOLYA, 8.GÜL, AHMETDEDE, BIÇAKÇI EYÜP, DÜĞMECİLER, GÜRGEN, KÜME, ZERAFET, ÇAVUŞBAĞI, ŞİFA HAVUZU sk bölgelerinde 07/05/2023 10:00:00 - 07/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 14:00

Güngören

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 12:00

Güngören

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 12:00

Fatih

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / HIRKA-İ ŞERİF mah HÜRREM ÇAVUŞ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, NİKAH, TÜRKMEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00

Fatih

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah BÜYÜK KÖMÜRCÜ, ÇİFTE GELİNLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah KADIRGA LİMANI, ÇİFTE GELİNLER sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00

Gaziosmanpaşa

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARAYOLLARI mah sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00

Gaziosmanpaşa

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., KADİR AKDOĞAN sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk / YENİ MAHALLE mah 547/1., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00

Silivri

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah SÖĞÜTLÜ DERE sk / SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ, AYÇİÇEK, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, GÜLÇİÇEK, NARÇİÇEK, TEKİN sk / ÇELTİK mah SAHİLBOYU sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 12:00

Bahçelievler

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 13:00

Eyüpsultan

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah LOKAL, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, RIZA UZUN, TUNALIGİL, ÇAYCILAR sk / NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 16:00

Kağıthane

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah NATO, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAHİ, DAMAR, YILMAZ, ÇELİK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 16:00

Avcılar

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, OYA sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 12:00

Beşiktaş

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKÇAM, BÜYÜKDERE, GÖKKUŞAĞI, GÜNEŞ, MEŞELİ, MUHTAR OYA ÇOLPAN AKYÜZ, SELVİLİ sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00

Beyoğlu

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, PERÇEMLİ, TERSANE sk / MÜEYYETZADE mah ARŞIN, AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00

Çatalca

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00

Esenyurt

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674. sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00

Küçükçekmece

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.ONUR, 315., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, TOROS, YUNUS EMRE, ÖMÜR, İKİTELLİ sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00

Sarıyer

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00

Sarıyer

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00

Silivri

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah İKTİSAT sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00

Silivri

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY, ELİF, HARBİYE sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 12:00

Zeytinburnu

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 14:00