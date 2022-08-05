İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, ‘ARIBA ZES X’ ile Türkiye turuna çıkıyor

Zorlu Enerji, ‘Akıllı Hayat 2030’ sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda aralarında güneş enerjisi çözümlerinin de olduğu tamamen yenilenebilir ve temiz kaynaklara dayalı, yeni nesil akıllı teknolojilerle şekillenen Ar-Ge ve inovasyon temelli faaliyetleriyle etki alanını her geçen gün genişleterek daha iyi bir dünyanın inşasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını çevre, toplum ve yönetişim alanlarına odaklayan Zorlu Enerji; toplumun önemli yapı taşı ve geleceğin mimarı gençler başta olmak üzere tüm paydaşlarının sürdürülebilirlik odaklı çabalarını desteklemeye devam ediyor. Zorlu Enerji’nin yeni nesil markası ZES, bu anlayışla Zorlu Enerji tarafından son iki yıldır desteklenen İTÜ Güneş Arabası Ekibi’nin ana sponsoru oldu. Finansal desteğin yanı sıra Zorlu Enerji’nin solar ekibi, gelecek iki yıllık süreçte İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi olarak anılacak ekip ile mühendislik ve panel teknolojisi alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesini paylaşarak mentorluk desteği sağlayacak.

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nden 10 güneş arabası

2004’te alternatif enerji kaynakları ile gelişmiş otomotiv teknolojilerini birleştirmek üzere yola çıkan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, ürettiği 10 güneş arabasıyla İTÜ ve Türkiye'nin sürdürülebilirlik çalışmalarının en önemli parçalarından biri haline gelmiş bulunuyor. İklim krizinin en büyük nedenlerinden biri olan içten yanmalı motorlara sahip araçların yerine daha çevreci bir çözüm olarak güneş enerjisi ile çalışan elektrik motoruna sahip araç geliştiren ekip, daha hafif ve daha az enerji harcayarak doğaya zarar vermeden de araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

Belçika Yarışları öncesi bin 300 km’lik Türkiye turuna çıkıyor

Eylül ayında Belçika’da düzenlenecek ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda takımın katılacağı solar arabaları yarışı ‘European Solar Challenge’de Türkiye’yi ‘ARIBA ZES X’ ile İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi temsil edecek. Ekip, Belçika’daki yarışlar öncesinde hem arabayı test etmek hem de sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmak amacıyla toplam bin 300 kilometrelik bir Türkiye turuna çıkıyor.

7 Ağustos-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek tur; İstanbul’dan başlayarak Bursa, Eskişehir, Konya ve Ankara illeri ile devam edecek. Güzergâhta bulunan ZES elektrikli araç şarj istasyonlarında da duraklayacak olan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, farklı şehirlerde birçok etkinliğin de parçası olacak. Gelecek nesillere daha iyi bir dünyanın mümkün olduğu mesajını veren İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, sürdürülebilir bir yaşam için çıkacağı Türkiye turunda doğaya zarar vermeden de araç kullanmanın mümkün olduğunu göstererek, toplumda bu yönde bir farkındalık oluşturmaya devam edecek. ‘European Solar Challenge’ yarışında derece almayı hedefleyen İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin en büyük hedeflerinden biri ise, güneş enerjili araçlar kategorisinde en prestijli ve en büyük organizasyon olan 2023 Avusturalya World Solar Challenge’a katılıp başarılı sonuçlara imza atmak.