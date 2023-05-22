İZBAŞ’tan güneş enerjisine yatırım
Avrupa’nın en büyük rüzgâr türbin kanadı fabrikasına ev sahipliği yapan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), tüm depolarının çatısına kurarak devreye aldığı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine 10 milyon TL yatırım yaparken, yılın ilk üç ayında 521 bin TL’lik enerji tasarrufu sağladı.
Avrupa’nın en büyük rüzgâr türbin kanadı fabrikasına ev sahipliği yapan İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), tüm depolarının çatısına kurarak devreye aldığı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine 10 milyon TL yatırım yaparken, yılın ilk üç ayında 521 bin TL’lik enerji tasarrufu sağladı. Proje hakkında bilgi veren İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, toplam 6 bin metrekare alanda kurulan 600 kW kurulu gücündeki santralde, bin 740 adet panel kullandıklarını belirtti.
İlk 3 ayda 521 bin TL enerji tasarrufu sağlandı
İZBAŞ’ın tüketiminin önemli bir bölümünü bu santralden karşıladıklarını ve karbon ayak izinin azaltılmasına önemli katlı sağladıklarını kaydeden Sevimli, üç buçuk yıl amortisman süresi olan projenin ilk üç ayında 521 bin TL enerji tasarrufu sağlandığını sözlerine ekledi.
GES projesinin İZBAŞ’ın “Yeşil Serbest Bölge” olma hedefinin bir unsuru olduğuna dikkat çeken Sevimli şu değerlendirmeyi yaptı: “Temiz enerjinin başkenti İzmir’de bulunan ve İzmir’in adını taşıyan serbest bölge olarak, yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretiminde ana ve yan sanayide faaliyet gösteren firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Sınırımızda bulunan ve genişleme sahası olarak gördüğümüz 1,5 milyon metrekarelik arazinin İZBAŞ bünyesine dâhil olması ile yenilenebilir enerji sektörünü odağına alan yerli ve yabancı sermeyeli firmalarımıza çok daha hızlı hizmet verme imkânına sahip olacağız. Ancak önce işe kendimizden başlamak ve kendi enerjimizi üreteceğimiz santralimize yatırım yapmak istedik. Tamamıyla yerli, yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olan güneşin, ülkemizin 104 bin 500 MW seviyesindeki kurulu gücü içerisindeki payı sadece 9 bin 930 MW seviyesinde. Oysa potansiyelimizin on binlerce megavat olduğunu biliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üreteceğimiz her birim enerjinin, karşılığı olan dövizin cebimizde kalması anlamına geldiğinin farkındayız.”