İzmir Doğal Gaz, Yeni Foça’da 5.800 konuta doğalgaz götürecek

08 Eylül 2020

İZMİR-DÜNYA

İzmir ve çevre ilçelerin şehiriçi doğalgaz dağıtımını yapan İzmir Doğal Gaz, bu yılki yatırım programı kapsamında Yeni Foça’da dağıtım ağını genişleterek 5 bin 800 konuta doğalgaz ulaştıracak.

İzmir Doğal Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Yeni Foça sakinlerinin doğalgazı bu kış ısınma, ocak ve sıcak su olarak birlikte ya da ayrı ayrı kullanabileceklerini söyledi. Yeni Foça’da doğalgaz altyapı çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını belirten Yetik, “Bölgeden doğalgaza karşı önemli bir talep var. Yılın son çeyreğinde şartlarımızı zorlayarak Fatih, Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yatırım yapma kararı aldık. Bu mahallelerde yaşayanlara yıl sonuna kadar doğalgazı ulaştıracağız. Ekiplerimiz konutları ziyaret ederek bilgilendirme çalışmalarına başladılar. Vatandaşlarımız mahalle muhtarlıklarına da başvuruda bulunarak gerekli bilgileri alabilirler” dedi.

Yeni Foça’da gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları kapsamında 6.4 kilometre çelik hat, 46 kilometre polietilen ana hat, 36 kilometre servis hattı imalatı yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplam 5 bin 100 adet binada, toplam 5 bin 800 konuta doğalgaza ulaştırılacak.