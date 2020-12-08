Japonya, 10 yıl içerisinde hidrojeni ana enerji kaynağı yapacak

Japonya, 2030'a kadar hidrojeni ana enerji kaynağı haline getirecek. Nikkei gazetesinin haberine göre Japonya, 2030 yılına kadar hidrojeni 30 nükleer reaktörden daha fazla enerji üretmek için yeterli bir enerji kaynağı haline getirmeyi amaçlıyor.



Karbon salınımını azaltma çabaları çerçevesinde de bu hedefi gerçekleştirmek için çalışan Japonya, ticari olarak yaşayabilir bir hidrojen teknolojisi geliştirecek.



Japon hükümeti, hidrojenin elektrik jenaratörülre için bir yakıt haline getirilmesi teknolojisinin desteklenmesi için 2 trilyon yen fon sağlayacak.