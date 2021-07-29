Jeotermal santraller artık ‘YAT’mayacak

Mehmet KARA

Yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim yaptıkları için şebekeye elektrik verme önceliği bulunan jeotermal elektrik santrallerine (JES) bundan böyle Yük-At (YAT), yani ‘üretimi durdur’ talimatı verilmeyecek.

DÜNYA’nın Kurban Bayramı arifesinde yayınladığı “Devlet jeotermalcileri ters köşeye YAT’ırdı” başlıklı haber ses getirdi. Klimaların neredeyse aralıksız çalıştırıldığı bir döneme girildiği için tüketim artmasına rağmen Temmuz ayının ilk haftasından itibaren jeotermal santrallerin elektrik üretimini azaltmalarına ya da yer yer durdurmalarına yol açan uygulamaya son verildi. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik ürettiği halde üretimin durdurulması jeotermal enerji santrali işletmecileri tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Santral sahipleri ile sektör temsilcileri uygulamaya son verilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) nezdinde temaslarda bulunmuş, ancak JES’lere Yük-At (YAT) talimatları gelmeye devam etmişti.

JESDER devreye girmişti

Medyada sektörün beklediği gibi bir yansıma bulmayan konu, DÜNYA’nın 19 Temmuz tarihli nüshası ile Enerji Günlüğü Haber Sitesi’nde yayınlanarak gündeme taşınmıştı. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Öztürk, daha önce örneği görülmemiş JES’lere yönelik bu uygulamanın mevzuatta yeri olmadığını savunmuştu. Sektör temsilcileri, enerjide yerli kaynaklara ağırlık verme, dışa bağımlılığı azaltma politikalarına da ters olduğunu vurguladıkları bu uygulamaya son verilmesini talep ediyordu.

EPDK ve TEİAŞ diyaloğu

Enerji Günlüğü’nün edindiği bilgilere göre konunun medyada yer bulması Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu da harekete geçirdi. EPDK’nın ilgili birimleri ile Türkiye Elektrik İletim AŞ yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iletim şebekesinde yaşanabilecek sıkıntılar sırasında üretim kısma çalışmalarında JES’lere YAT talimatı vermek son seçenek olacak. Yük azaltma ihtiyacı ortaya çıktığında mevzuatta da yer aldığı gibi üretim kısıntısına güneş, rüzgar ve jeotermal dışındaki santrallerden başlanacak.