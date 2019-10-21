Jeotermal seracılıktan ekonomiye 300 milyon TL
Türkiye’nin ilk Jeotermal İhtisas Organize Sera Bölgesi’nde yer tahsisleri tamamlandı, jeotermal ısıtmalı seracılık yatırımları başladı. Bölgenin ekonomiye yıllık 300 milyon TL’lik katkı sunması bekleniyor.
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